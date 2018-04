19 vluchtelingen aangetroffen nabij Belgische grens mvdb

03 april 2018

12u56

Bron: ANP 10 De Nederlandse politie heeft afgelopen nacht in totaal negentien vluchtelingen aangetroffen op en bij een parkeerplaats aan de A67 (E34) in Bladel bij de grens met Mol.

Surveillerende agenten troffen op de parkeerplaats een bestelwagen aan en in de laadruimte ontdekten ze dertien vreemdelingen. In het bos naast de parkeerplaats werden nog zes vluchtelingen gevonden, onder wie een kind.

De vluchtelingen zijn naar het hoofdbureau van de politie in Eindhoven gebracht. De meeste betrokkenen zeggen dat ze uit Irak komen. De Nederlandse vreemdelingenpolitie doet onderzoek naar hun identiteit en hun verklaring. Het is niet duidelijk wie het busje bestuurde. Er is niemand aangehouden.