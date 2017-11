19 mensen omgekomen en honderden huizen vernield bij krachtige storm in Vietnam KVE

18u04

Bron: Belga 0 EPA De tropische storm Damrey heeft met felle wind en regen zeker negentien mensen het leven gekost in Midden-Vietnam, zo hebben de autoriteiten vandaag gemeld.

Het Nationaal Comité voor Opsporing en Redding rapporteerde aan de regering dat de negentien slachtoffers omkwamen in de provincie Khanh Hoa, waar de populaire badplaats Nha Trang ligt. Minstens twaalf mensen worden vermist.

Zeker 371 huizen zijn volledig ingestort en bijna 49.000 woningen gedeeltelijk. Minstens 937 vissersboten en bijna 44.000 hectare landbouwgrond zijn vernield. De autoriteiten konden 227 mensen redden, terwijl meer dan 33.000 anderen ontheemd zijn.

Volgende week komen buitenlandse leiders in Da Nang bijeen voor een conferentie van APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Volgens de overheid is er een risico op overstromingen en grondverschuivingen in de stad. De Amerikaanse president Donald Trump zou op 10 november in Da Nang aankomen voor de topbijeenkomst. Andere leiders zoals de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin worden er ook verwacht.