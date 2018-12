19 medewerkers van Amerikaanse ngo komen om bij verkeersongeval in Uganda kv

18 december 2018

22u56

Bron: Belga, Daily Monitor 0 In het oosten van Uganda zijn vandaag minstens negentien medewerkers van een Amerikaanse ngo omgekomen bij een ongeval met een bus. De slachtoffers waren onderweg naar de regio Kapchorwa voor het jaarlijkse personeelsfeest van hun organisatie toen hun bus in de buurt van Sipi, op ongeveer 300 kilometer van Kampala, van de weg afraakte en in een ravijn te pletter stortte.

Zes andere medewerkers raakten zwaargewond, zo meldde de politie. Volgens de lokale krant Daily Monitor zijn de slachtoffers medewerkers van de ngo National Co-operative Business League of the United States of America.

De chauffeur zou de controle over het stuur verloren hebben na een defect aan de remmen van het bus, schrijft Daily Monitor. Het voertuig zou bijgevolg meermaals overkop gegaan zijn terwijl het in een ravijn stortte.

Verkeersongevallen zijn in Uganda dagelijkse kost als gevolg van de slechte toestand van de wegen en de voertuigen, maar ook het gevaarlijke rijgedrag van vele automobilisten speelt een grote rol. Volgens cijfers van het ministerie van Transport kwamen tussen 2015 en 2017 meer dan 9.500 mensen bij verkeersongevallen om het leven.