19-jarige komt na stunt onder wielen terecht en overlijdt, vriend in auto ontloopt cel mvdb

13 november 2019

12u42

Bron: BBC - Metro 4 Een jonge Brit ontloopt de cel na een misgelopen stunt waarbij een goeie vriend om het leven kwam. Garret Hurst (19) overleed in juni 2018 toen hij van de motorkap van een rijdende auto viel en onder een voorwiel terechtkwam.

Zijn maat Harrison Walker (toen 17) zat achter het stuur. Hij komt er vanaf met een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden, oordeelde een rechter vorige maand in Warwick in de Engelse regio West Midlands.

De twee verlieten op 3 juni 2018 ‘s avonds de pub in het stadje Nuneaton en stapten naar de Ford Fiesta van Walker op het parkeerterrein. Hurst ging daarbij op de motorkap zitten, terwijl Walker achter het stuur kroop en gas gaf. Een grap die de twee volgens een getuige wel vaker uithaalden. Hurst schoof van de motorkap en kwam met zijn hoofd onder een voorwiel terecht. Bestuurder Walker stapte meteen uit en probeerde met de hulp van voorbijgangers zijn vriend in veiligheid te brengen. Hurst liep een hersen- en rugletsel op en bezweek drie dagen later in het ziekenhuis.

De procureur erkent dat de veroordeelde zijn vriend niet met opzet overreed. Hij benadrukt dat Walker de autobestuurder was en dus verantwoordelijk was voor zijn rijgedrag. “Hij moest niet rijden”, aldus procureur Matt Morrall. De diepbedroefde ouders van Hurst brachten na de veroordeling een verklaring naar buiten waarin bekend werd gemaakt dat hun zoon als orgaandonor stond geregistreerd. “Onze zoon was geliefd bij iedereen die hij ontmoette. We troosten ons enigszins bij de gedachte dat hij zo andere mensen heeft weten te helpen.”