19-jarige Amerikaanse toerist bekent moord op agent in Rome ses

27 juli 2019

13u42

Bron: Ansa, BBC 3 Een 19-jarige Amerikaanse tiener heeft de moord op een Italiaanse politieagent in Rome eerder deze week bekend. Dat zeggen Italiaanse media.

De toerist was in Italië op reis samen met een 18-jarige vriend. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord en is gearresteerd. Eerder hadden de Italiaanse media gemeld dat de daders migranten waren van Noord-Afrikaanse origine.

Mario Cerciello Rega, een Italiaanse politieagent van 35, werd vrijdag in de vroege ochtend doodgestoken in het centrum van Rome. De agent was die nacht van dienst en werd opgeroepen omdat er een overval had plaatsgevonden.

Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa hadden de twee jongemannen drugs gekocht in de Trastevere wijk tijdens het uitgaan. Toen de twee merkten dat hun dealer hen aspirines in plaats van cocaïne had verkocht, stalen ze zijn rugzak. De dealer werd gevraagd 100 dollar op te hoesten om zijn rugzak terug te krijgen.

De twee jongeren en de dealer spraken een plek af om het geld te overhandigen. Maar de dealer belde ook naar de politie om te melden dat hij beroofd was en liet weten wanneer de ontmoeting zou doorgaan. Rega en zijn collega gingen in burger naar de afgesproken plek en spraken de twee tieners aan.

“Een gouden kerel”

Een vechtpartij volgde waarbij Rega verschillende keren met een mes werd gestoken. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. De politie kon de daders later in hun hotel arresteren. Net op tijd, want de Amerikanen zouden vrijdag terug naar huis keren.

Rega was net getrouwd en was nog maar een week terug van zijn huwelijksreis. “Hij had zijn bagage nog niet eens uitgepakt”, zegt een commandant van het politiekantoor aan Piazza Farnese Sandro Ottaviani, waar Rega werkte. “Hij was een gouden kerel”, voegt hij nog toe. “Hij heeft zichzelf nooit gespaard in het werk. Hij was een referentiepunt voor de hele buurt waar hij altijd iedereen hielp.”