19-jarige activist neergestoken door overheidsgezinde twintiger: “Hongkong maakt deel uit van China!”

20 oktober 2019

08u40

Bron: The Guardian 0 In Hongkong is gisteren een 19-jarige man neergestoken terwijl hij flyerde voor een ‘pro-democratieprotest’. Hij werd tweemaal gestoken, in zijn nek en buik, en werd vervolgens bloedend op straat achtergelaten door de dader. Die zou nog geschreeuwd hebben: “Hongkong maakt deel uit van China. Jij hebt Hongkong verpest”.

Volgens vrienden van het slachtoffer werd de 19-jarige demonstrant plotseling benaderd door een vreemde die hem in zijn nek stak. “Daarna rende mijn vriend naar me toe, werd hij nog eens in zijn buik gestoken waarna hij op de grond viel.”

De activist was gehuld in een zwart T-shirt en droeg een gezichtsmasker, typerend aan de demonstranten in Hongkong. Daarbij deelde hij, vlakbij de zogenaamde ‘Lennon Walls’, flyers uit voor de antiregeringsprotesten.

Het slachtoffer was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, en is daar geopereerd aan zijn verwondingen. Ook werd de vermoedelijke dader, een man van 22 jaar oud, gearresteerd.

Op sociale media zijn inmiddels beelden opgedoken van de aanval. Daarop roept de dader: “Hongkong maakt deel uit van China. Jij hebt Hongkong verpest”.

Twee systemen

Hongkong is een voormalige Britse kolonie die in 1997 weer onder Chinese soevereiniteit kwam. In de “een land, twee systemen”-overeenkomst werden speciale rechten en privileges tot 2047 beloofd, maar veel inwoners vrezen dat die overeenkomst steeds meer in het gedrang komt.

