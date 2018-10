19 doden en 50 gewonden in school op de Krim na explosie en schietpartij: verdachte pleegt zelfmoord, politie zoekt mogelijke mededaders kg kve ivi ib

18 oktober 2018

02u58

Bron: Belga, ANP, CNN, Reuters 169 Bij een explosie en daaropvolgende schietpartij in een polytechnische school in Kertsj, in het oosten van het schiereiland Krim, zijn al negentien mensen omgekomen. Ook zijn er een vijftigtal gewonden. Dat berichten de staatsmedia, op basis van de Russische minister van Volksgezondheid. De vermoedelijke dader is een 18-jarige student die na de aanval zelfmoord heeft gepleegd.

De politie is op zoek naar mogelijke mededaders. Het Russische Onderzoekscomité beschouwt het bloedbad op dit moment als moord, niet als terrorisme.

“In totaal 68 personen zijn getroffen door de aanslag. Negentien van hen kwamen om. Zes personen kregen ter plaatse medische verzorging, al de anderen werden naar het ziekenhuis gebracht”, zei minister Veronika Skvortsova aan Rossiya 24 TV.

Verschillende slachtoffers zouden zware verwondingen hebben opgelopen bij de explosie in de polytechnische school van de stad Kertsj. “Alle verwondingen zijn complex”, zei Skvortsova. “De verwondingen zijn geïnfecteerd, want kleine deeltjes hebben het weefsel doen ontsteken. De situatie is zeer moeilijk.”

Het Russische Onderzoekscomité meldt dat een bom die was gevuld met metalen voorwerpen is afgegaan in de kantine. Daarna zijn ook schoten gevallen. Naast 19 doden zijn er ook vijftig gewonden gevallen. De explosie in de school heeft mogelijk geen levens gekost. Uit de eerste onderzoeksresultaten zou blijken dat alle dodelijke slachtoffers zijn overleden aan schotwonden.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, zegt dat vier militaire vliegtuigen klaar staan om slachtoffers te evacueren voor medische behandeling. Volgens persbureau Interfax is er ook ruimte beschikbaar in militaire ziekenhuizen op de Krim voor mensen op te vangen.





Student

De 18-jarige verdachte Vladislav Roslyakov is een student van de school. Hij heeft zichzelf na zijn daad doodgeschoten. Dat wordt bevestigd door de premier van de Krim, Sergei Aksjonov. “De vermoedelijke aanvaller schoot zichzelf neer. Hij was een vierdejaarsstudent van de school. Zijn lichaam werd gevonden in de bibliotheek op de tweede verdieping”, zegt Aksjonov.

De politie bevestigt ook dat de verdachte eerst in het rond heeft geschoten alvorens zichzelf van het leven te beroven. Volgens de Russische antiterreurdienst is het mogelijk dat Roslyakov niet alleen handelde. Er wordt gezocht naar mogelijke mededaders.

Het motief van de dader(s) is nog onduidelijk. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat er een nauwgezet onderzoek komt naar de motieven van de aanslag.

Schietpartij

Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat gemaskerde aanvallers na de explosie begonnen te schieten in het gebouw in Kertsj. “Ze schoten op scholieren en docenten. Iedereen die ze tegenkwamen’', zegt een scholier. “Ze gooiden ook met explosieven.’'

Een gewonde medewerkster van de school vertelt dat de daders het pand vermoedelijk via de achterdeur zijn binnengedrongen. “Het is makkelijk om daar over het hek te klimmen. Er hangt geen camera en de deur is ook niet beveiligd’', zegt de vrouw tegen RT. Schoolhoofd Olga Grebennikova zegt tegen lokale media dat iemand zichzelf had opgeblazen. Daarna zou ook zijn geschoten. Ze vertelde dat overal lichamen van tieners liggen.

De autoriteiten zijn inmiddels ter plaatse en hebben de omgeving afgezet. Ook op de rest van het eiland worden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt: 200 militairen zijn naar de Krim gestuurd.

Krim

De Krim is een schiereiland ten zuiden van Oekraïne. Rusland heeft het schiereiland in 2014 geannexeerd.

In mei van dit jaar opende de Russische president Poetin nog een nieuwe brug die Kertsj verbindt met de Russische regio Krasnodar. De brug is 19 kilometer lang en daarmee de langste van Europa.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be