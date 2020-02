188 Indonesiërs worden in quarantaine op onbewoond eiland geplaatst uit vrees voor coronavirus Redactie

29 februari 2020

Indonesië neemt drastische maatregelen in verband met het coronavirus. 188 medewerkers van het World Dream cruiseschip werden in quarantaine geplaatst omdat een persoon op het schip mogelijks besmet is met het coronavirus. De overheid wilde geen risico nemen. Het eiland deed eerst dienst als een ontwenningskliniek voor drugsverslaafden maar zal nu als quarantainezone dienen. Verwacht wordt dat de overheid nog 68 extra mensen naar het eiland brengt. Het gaat om medewerkers van het Diamond Princess cruiseschip.