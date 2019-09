185 arrestaties om enorme bosbranden in Indonesië, luchtkwaliteit gevaarlijk ongezond ADN

16 september 2019

12u54

Bron: ANP, Belga 1 De Indonesische politie heeft bijna tweehonderd mensen opgepakt vanwege de enorme bosbranden in het land. Ook hebben de autoriteiten duizenden mensen ingezet om het vuur te bestrijden op de eilanden Sumatra en Borneo.

De jaarlijks terugkerende branden worden vaak illegaal aangestoken door mensen die land willen vrijmaken voor de landbouw. De landelijke politie zegt dat dit keer 185 arrestaties zijn verricht. Ook wordt onderzoek gedaan naar vier bedrijven. "We zullen optreden tegen iedereen die aantoonbaar bossen en land in brand heeft gestoken", zegt een politiewoordvoerder. "Of dat nu opzettelijk is gedaan of het gevolg is van nalatigheid." Hij beklemtoont dat het beter is in te zetten op preventie.



Het nationale agentschap voor rampenbeheersing zei vorige week dat het vuur al meer dan 328.000 hectare plantages en bos heeft verwoest in het land dit jaar.

Problemen aan luchtwegen

De vlammenzee heeft intussen ook een ontwrichtende werking op het openbaar leven. Duizenden scholen op de eilanden zijn uit voorzorg gesloten en vliegtuigen moeten soms aan de grond worden gehouden door de rook.

De luchtkwaliteit heeft erg ongezonde niveaus bereikt, zegt het nationale agentschap voor rampenbeheersing. In sommige delen van het land zou ze zelfs gevaarlijk zijn, met dichte smog die zes provincies op de eilanden Sumatra en Borneo bedekt. De afgelopen maanden zijn naar schatting 150.000 mensen behandeld vanwege acute problemen aan de luchtwegen.

Actie

Milieuorganisaties hebben de Indonesische president Joko Widodo vandaag opgeroepen om dringend actie te ondernemen tegen de bosbranden.

“De noodhulp van de regering is traag en mensen blijven lijden, vooral kinderen en ouderen, als gevolg van de damp”, zegt een groep van twaalf ngo’s in een open brief aan de president. De groepen vragen de regering om onmiddellijk medisch personeel te sturen om slachtoffers gratis te helpen. Ook vragen ze om kwetsbare burgers naar veilige locaties te evacueren.