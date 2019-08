180 km lange achtervolging eindigt in Amsterdam mvdb

06 augustus 2019

00u02

Bron: ANP 0 De Nederlandse politie heeft een man aangehouden na een lange achtervolging vanuit Duitsland. De Duitse politie controleerde zijn auto bij de plaats Dinslaken en nadat er een mogelijk vuurwapen was aangetroffen ging de man er met hoge snelheid vandoor.

De Duitse, en later ook Nederlandse politie, achtervolgde hem over een afstand van ruim 180 kilometer via de snelwegen A30, de A12 en de A1. Bij de Gooiseweg in Amsterdam werd de auto ingesloten.



De politie heeft twee keer geschoten op zijn banden om te voorkomen dat hij opnieuw kon vluchten. Daarna kon de politie hem aanhouden. Zijn identiteit is niet bekend, aldus een woordvoerster van de politie. De man reed in een auto met een Duits kenteken.