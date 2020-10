180 gasten op bruiloftsfeest: politie ontruimt feestzaal in Tilburg Bart Gotink

03 oktober 2020

12u17

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie heeft vrijdagavond in Tilburg een bruiloftsfeest beëindigd omdat al snel duidelijk was dat er veel te veel gasten aanwezig waren. Uiteindelijk telde de politie zo’n 180 man in de feestzaal, die allemaal moesten vertrekken.

De politie kwam af op een melding van parkeeroverlast aan een Tilburgse feestzaal rond half tien. Na het opentrekken van een nooduitgang bleek in de zaal een bruiloft in volle gang waar veel te veel bezoekers waren. Vanwege de coronamaatregelen mogen er in Nederland momenteel maximaal dertig mensen samenkomen in overdekte ruimtes. De politie heeft het feest daarop stilgelegd en iedereen verzocht te vertrekken. Zowel de gasten als het bruidspaar werkten daaraan mee. Een grove telling maakte duidelijk dat er ongeveer 180 mensen aanwezig waren.

Agenten hebben geen boetes uitgeschreven, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook hebben zij geen namen en nummers van de gasten genoteerd. “Dat was onbegonnen werk met zoveel bezoekers", stelt de woordvoerder. Of de bruiloftgangers zich wel aan andere coronaregels hielden, zoals het houden van 1,5 meter afstand, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.

De politie heeft de gegevens verder doorgespeeld aan de gemeente. Volgens de politiewoordvoerder is het daarmee een bestuursrechtelijke zaak voor de gemeente. Het incident komt een goede week nadat er ophef was in Tilburg, toen duizenden voetbalsupporters samen stonden te feesten op een plein.

