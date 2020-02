18 meter hoog, 25 ton en in staat om te ‘wandelen’: Japan werkt aan grootste humanoïde robot ter wereld LH

01 februari 2020

13u55

Bron: SlashGear 3 Het lijkt fictie, maar het zou dit najaar werkelijkheid moeten worden. In de haven van de Japanse stad Yokohama, ten zuiden van Tokyo, zal vanaf oktober dit jaar de grootste humanoïde robot te zien zijn. Dat schrijft onder andere de Amerikaanse technologiesite SlashGear. De robot zal zowel kunnen wandelen als zijn vingers kunnen bewegen.

Het design is geïnspireerd op de Gundam, een enorme fictionele robot die sinds eind jaren zeventig te zien was in 50 Japanse series en films.

Het feit dat de robot zal kunnen wandelen, moet misschien met een korrel zout genomen worden, want het gevaarte zal zo’n 25 ton wegen. De gigantische RX-78-2 zal gebouwd worden in een heuse ‘Gundam-fabriek’ in Yokohama, die maar een jaar zou open blijven.

Het is niet het eerste huzarenstukje van designer Masaki Kawahara, die eerder al drie andere gigantische robots die geïnspireerd zijn door Gundam. Het wordt wel de eerste robot die zal kunnen bewegen.

De robotbouwer heeft ondertussen een schaalmodel ontwikkeld dat 30 keer kleiner is dan de geplande robot. Ook mensen zijn in het ontwerp 30 keer kleiner weergegeven om te laten zien hoe gigantisch de robot moet worden.