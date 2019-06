18 mensen, onder wie 7 kinderen, aangetroffen achter dubbele wand in vrachtwagen in Nederland

ADN

23 juni 2019

13u06

Bron: Belga

2

In het havengebied ten westen van Rotterdam heeft de Nederlandse marechaussee gisterenavond achttien personen aangetroffen in een vrachtwagen. De mensen, onder wie zeven kinderen van 1 tot 15 jaar oud, zaten verstopt in een verborgen ruimte in het laadruim. De chauffeur is opgepakt voor mensensmokkel.