18-jarige zoektocht naar vermiste zoon eindigt op enkele meters van voordeur

28 oktober 2018

15u40

Bron: Times of India 0 In het Indische New Delhi is het skelet van een vermiste jongen na 18 jaar opgedoken in een rioolput. Na de verdwijning van het 14-jarige kind reisde zijn vader heel India af op zoek naar antwoorden. Het lichaam lag echter slechts enkele meters van hun voordeur.

Sinds de 14 jaar oude Javed Ali op 22 juni 2000 verdween, zag het leven van vader Sokath Ali er nooit meer hetzelfde uit. Vastberaden zijn vermiste zoon terug te vinden, reisde de Indische man 18 lange jaren lang door het enorme land. Elke zoveel maanden kon hij een paar dagen vakantie opnemen op zijn werk, waarin hij van politiebureau naar weeshuis trok, hopend op die ene gouden tip.

Na bijna twee decennia zoeken, krijgt het verhaal eindelijk een slot. Al is het niet het einde waarnaar ze zolang snakten. Onder een rioolput, meters van hun voordeur in New Delhi vond een bouwbedrijf woensdag het skelet van een kind met de laatste resten van kleding nog rond zich. “Mijn vrouw Shakeela heeft de kleren geïdentificeerd”, zegt Ali nu. “Die T-shirt en short waren de laatste herinneringen die ze nog had van Javed. Er is dus geen twijfel mogelijk.”

“Schulden afbetalen”

De nu ontroostbare familie hoopte nog steeds hun zoon in levenden lijve terug te vinden. “Ik ging er altijd vanuit dat hij verkocht was als kinderarbeider of dat hij verdoofd ergens heen was gebracht vanwaar hij niet meer terug naar huis kon keren”, zegt Ali geëmotioneerd. Daarom reisde hij naar verafgelegen plekken als Mumbai en Chandigarh. Ook reisde hij alle tempels en religieuze festivals af om te bidden voor een goede afloop. Zowel de islamitische als de Hindoeïstische. “Elke keer keek ik in het rond, hopend dat ik mijn zoon zou zien.”

Enkele uren na de verdwijning kreeg de familie wel een telefoontje. Een anonieme man aan de andere kant van de lijn zei dat hij Javed ontvoerd had. Hij zou hem enkel vrijlaten als Chaman, de oom van Sokath Ali, enkele ‘schulden zou afbetalen’. Na dat korte gesprek liet hij echter nooit meer van zich horen. Chaman zelf verdween enkele dagen later spoorloos. “Ik was bereid mijn huis en mijn andere bezittingen te verkopen om hem los te kopen”, zegt Ali nu. “Maar na dat ene telefoontje, hebben we nooit meer iets van hen gehoord. De politie zei ons dat ze alles deden om hem te vinden, maar dat heeft niets opgeleverd.”

De Indische autoriteiten hebben het skelet nu meegenomen voor verder onderzoek. Aan de hand van DNA zullen ze vaststellen of het daadwerkelijk van Javed is. Verder zullen ze ook de verwondingen op het skelet onderzoeken.