18-jarige Nederlander overlijdt na val tijdens fietsvakantie in Luxemburg Anja Broeken

23 juli 2020

21u53 0 Een Nederlandse jongen is gisteren om het leven gekomen tijdens zijn fietsvakantie in het Groothertogdom Luxemburg. Bij een afdaling van een berg kwam hij ten val en raakte hij een hek. Hij overleed ter plekke, meldt de Luxemburgse politie op haar website.

Jefta Vroege (18) uit Gorinchem (provincie Zuid-Holland) was met drie vrienden op fietsvakantie in het Groothertogdom. Ze reden vanuit Dorscheide door de Ösling, een uitloper van de Ardennen, naar Marnach.



Bij een afdaling ging het mis. Het slachtoffer raakte de berm, waardoor hij ten val kwam en een hek langs de weg raakte. Gewaarschuwde hulpdiensten konden niets meer voor hem doen; de tiener overleed ter plekke.

De ongevallenspecialisten van de Luxemburgse politie doen nog onderzoek. De officier van justitie heeft opdracht gegeven tot een autopsie om formeel de doodsoorzaak vast te stellen.

In Gorinchem is geschokt gereageerd. Zo condoleert voetbalvereniging GJS, waarbij het slachtoffer tot voor kort speelde, via sociale media de nabestaanden. De club heeft inmiddels een korte in memoriam op zijn website staan.



Vroege was als jeugdspeler ook een bekend gezicht in de Nederlandse damwereld. Zo was hij in 2013 de jongste deelnemer tijdens het Nederlands Dam Kampioenschap voor pupillen en won hij een jaar later zilver op datzelfde NK.

Vanochtend bereikte ons het trieste bericht dat Jefta Vroege (net 18 jaar geworden) tijdens zijn fietsvakantie in Luxemburg is verongelukt. Wij wensen zijn ouders, familie, vrienden en bekenden veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te verwerken. https://t.co/EvZjfuJqyY GJS Gorinchem(@ GJS_Gorinchem) link



