18-jarige kritiek na "aanval op seksuele delinquenten" in Australische jeugdgevangenis sam

22 juli 2019

14u14

Bron: AP, 9News 0 Australië In Australië zijn zeven gewonden gevallen tijdens zware rellen in het Frank Baxter Juvenile Justice Centre. Dat is een instelling voor jonge delinquenten in Kariong, zo’n 80 kilometer ten noorden van Sydney.

De onrust begon gisteravond om 20.30 lokale tijd. Gevangenen vielen elkaar aan, richtten vernielingen aan en klommen op het dak. Pas 21 uur later keerde de rust terug na tussenkomst van een speciale interventie-eenheid.



Zeven mannen raakten gewond, onder wie een 18-jarige die kritiek is. De aanval was gericht tegen seksuele delinquenten, klinkt het bij de vakbond die cipiers vertegenwoordigt. De rellen waren “niets minder dan gruwelijk”, luidt het. In totaal werden 20 jongemannen van 16 tot 20 jaar opgepakt.

Verwondingen

“Een aantal gedetineerden heeft zichzelf bewapend met enkele geïmproviseerde wapens”, vertelt Tony Joice van de staatspolitie van New South Wales. “Ze vielen andere gevangenen aan in de instelling. Wat we nu weten over de verwondingen, is dat twee personen steekwonden opliepen. Er zijn ook een reeks verwondingen aan het gezicht en gebroken botten. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht onder toezicht van medewerkers van het jeugdgerecht en werken mee met het politieonderzoek.”



De aanleiding is nog niet duidelijk. “Op basis van onze eerste vaststellingen, lijkt het een heel plots en niet uitgelokt incident. Hoe het begon, maakt deel uit van ons onderzoek.”