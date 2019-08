18-jarige Amerikaan pleegt drie moorden en staat naakt oog in oog met politie mvdb

28 augustus 2019

23u22

Bron: AP 10 Een jonge Amerikaan is beschuldigd van drievoudige moord op zijn moeder, zus en zijn amper éénjarig neefje. Cameraploegen konden filmen hoe de 18-jarige Matthew Thomas Bernard naakt door een dorp in de staat Virginia liep.

De omgebrachte Emily was de vrouw van Blake Bivens (24), pitcher bij de baseballploeg Montgomery Biscuits. De club komt uit in de Minor League, de competitie net onder de topcompetitie Major League. Ook hun zoontje Cullen (1) en Emily's moeder Joan lieten het leven.



De drie lichamen zijn dinsdagochtend aangetroffen in een woning in het plaatsje Keeling (Virginia). De politie zette een grootschalige klopjacht op waarbij honderd manschappen werden ingezet. Het 1.200 inwoners tellende plaatsje Keeling werd onder andere met pantservoertuigen hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Vooral scholen kregen politiebewaking. In een bericht op Facebook kreeg de voortvluchtige de omschrijving “extreem gevaarlijk”.



Bernard dook vier uur later op, na zich in de bossen te hebben verscholen. De poedelnaakte man liep ongewapend het dorpje binnen. Een cameraploeg filmde hoe hij een kat-en-muisspelletje met de politie speelde. De twintiger liep naar de parking van een kerk waar hij probeerde een hovenier te wurgen. Agenten konden hem pas overmeesteren na het spuiten van traangas. Ze zetten ook de wapenstok in.



Volgens een oom van de verdachte was Bernard een voorbeeldige student op de hogeschool en ging hij verschillende keren per week naar de kerk. Een motief voor de moorden ontbreekt. De man zou met mentale problemen kampen.