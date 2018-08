18-jarig meisje krijgt levenslang omdat ze aanslag op British Museum beraamde SVM

03 augustus 2018

19u34

Bron: Belga 0 Een Brits meisje van 18 jaar is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat ze een aanslag beraamde op het British Museum in Londen. Ze zou de aanslag samen met haar moeder en oudere zus gepland hebben. Safaa Boular is de jongste vrouw ooit die veroordeeld wordt voor een terreuraanslag op Britse bodem.

In juni kreeg haar 22-jarige zus ook al een levenslange gevangenisstraf. De 44-jarge moeder kreeg een celstraf van elf jaar en negen maanden, waarvan vijf jaar met uitstel.

Safaa Boular zou van plan geweest zijn om het museum op een druk moment aan te vallen met vuurwapens en granaten. Volgens het parket droeg de operatie de codenaam 'Alice in Wonderland'.

Verloofd met IS-aanhanger

Het meisje radicaliseerde rond haar zestiende, in de nasleep van de aanslagen in Parijs. Ze leerde een IS-aanhanger kennen via het internet, met wie ze zich verloofde. Ze zou van plan geweest zijn om naar Syrië te gaan, maar dat werd door de Britse autoriteiten verhinderd. Sindsdien werd ze in de gaten gehouden door de Britse antiterreurpolitie, aan wie ze haar plannen uit de doeken deed.

De zus en moeder voerden op 25 april van vorig jaar een verkenningsmissie uit in de wijk Westminster en kochten een dag later verschillende messen. Op 27 april werden ook zij aangehouden.

"De drie vrouwen waren vol haat en geïndoctrineerd door een giftige ideologie. Ze waren vastberaden om een aanslag te plegen. Als die gelukt zou zijn, zouden er doden en zwaargewonden zijn gevallen", staat in een communiqué van de Londense politie.