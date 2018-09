18 gewonden en 37 strafbare feiten tijdens betogingen Chemnitz FT JV LVA

01 september 2018

17u00

Bron: Reuters, DPA, Belga 28 Bij de betogingen in de Duitse stad Chemnitz, in de deelstaat Saksen, zijn 18 mensen gewond geraakt terwijl 37 strafbare feiten werden gepleegd. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de politie. Na afloop van de demonstraties werd ook een 20-jarige Afghaan aangevallen door vier gemaskerde mannen.

Het zou voorlopig enkel om lichtgewonden gaan, meer details geeft de politie niet. Bij de strafbare feiten gaat het vooral om het aanrichten van vernielingen, het verwonden van personen, weerspannigheid en het "gebruiken van kentekens van organisaties die in strijd zijn met de grondwet".

Nieuwe cijfers van de politie geven ook aan dat 11.000 mensen deelgenomen hebben aan de betogingen. Er waren 8.000 mensen aanwezig bij de demonstraties die waren opgezet door de extreemrechtse partij AfD, de antimoslimorganisatie Pegida en de extreemrechtse groep Pro Chemnitz. De tegenbetogers, die op de sociaalnetwerksites nochtans gebruik maakten van de hashtag #wirsindmehr (wij zijn met meer), waren met 3.000.

Na afloop van de demonstraties werd ook een 20-jarige Afghaan door vier vermomde mannen aangevallen en geslagen. Hij liep daarbij lichte verwondingen op. De politie onderzoekt of de daders deelnemers waren van de manifestaties.

In Chemnitz vonden zaterdag meerdere betogingen plaats. Een mars tegen immigratie, georganiseerd door de de extreemrechtse partij AfD en de antimoslimbeweging Pegida, bracht meer dan 4.500 mensen op de been. Ook aanhangers van de rechtse groep Pro Chemnitz stapten mee op. De betogers droegen spandoeken met opschriften als 'Wij zijn het volk' en 'Merkel moet weg'. Bondskanselier Angela Merkel krijgt al dagen forse tegenkanting voor haar migratiebeleid.

Een tegenbetoging, voor vrede en tegen racisme, telde meer dan 4.000 deelnemers die slogans als "Chemnitz nazi-vrij" scandeerden.

De politie spreekt zaterdagavond van in totaal 9.500 betogers bij alle protestacties. Zelf zette ze 1.800 manschappen in. De agenten uit Saksen werden versterkt met collega's van enkele deelstaten en de federale politie.

Volgens de politie kwam het tot schermutselingen met een groep van 300 deelnemers van de extreemrechtse betoging. Hun gegevens zijn genoteerd op verdenking van openlijke geweldpleging in groep, luidt het.

De extreemrechtse optocht, die met vertraging was vertrokken, moest in de loop van de avond, ondanks luid protest, vroegtijdig worden afgebroken. Ter hoogte van het Karl Marx-monument kregen de betogers te horen dat ze de plek moesten verlaten. Het verzoek van de politie werd genegeerd door heel wat betogers, die zich ook vijandig opstelden tegenover de politie.

Nog volgens de politie hadden verschillende tegenbetogers eerder geprobeerd om het parcours te betreden. "Onze agenten werden ten dele gedwongen om onmiddellijke dwang te gebruiken", zegt de politie van de deelstaat Saksen op Twitter. "Nogmaals onze oproep: blijf alsjeblieft geweldloos."

Hoewel alle protesten officieel afgelopen zijn, blijven uit beide kampen betogers ter plaatse.

In de Oost-Duitse stad zijn de gemoederen al dagen verhit nadat een man van 35 er eind vorige week door twee jonge mannen van buitenlandse origine, een Syriër en een Irakees, werd doodgestoken. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren extreemrechtse betogingen uitgemond in rellen en in geweld op migranten.

Rechtse bewoners hielden daarop een klopjacht op alle niet-blank uitziende inwoners van de stad en trokken de straat op tegen het migratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel. Ze brachten onder meer de Hiterlergroet en gingen de oproerpolitie te lijf. De betogingen werden onder meer georganiseerd door het AfD (Alle für Deutschland) en - onafhankelijk van elkaar - het extreemrechtse Pegida. Ook vandaag riepen zij hun leden op de straat op te gaan om te rouwen voor de man die het leven liet.

Om 13 uur vertrok dan weer een tegenbeweging onder de slogan 'Hart in plaats van Haat'. Tussen de demonstranten die lid zijn antifascistische bewegingen, lopen ook gewone burgers mee die hun afkeer tegenover het naziverleden duidelijk laten blijken. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas van het centrumlinkse SPD, zei gisteren nog op Twitter nog dat het de sociale plicht is van Duitsers om op te staan tegen elke vorm van fascisme. "Als mensen opnieuw de Hitlergroet op straat brengen, zijn we het aan de geschiedenis verplicht om op te komen voor democratie", schreef hij.