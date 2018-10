18 gewonden bij woningbrand in Barcelona na vermoedelijke brandstichting

AW

15 oktober 2018

13u55

Bron: Belga

0

In Barcelona vielen achttien gewonden bij een brand in een flatgebouw. Twee van hen bevinden zich in kritieke toestand, aldus de Spaanse hulpdiensten. Vermoedelijk werd de brand opzettelijk aangestoken.