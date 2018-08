18 gewonden bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook, ondanks afgekondigd bestand kg

09 augustus 2018

19u02

Bron: Belga 0 De Israëlische luchtmacht heeft vandaag nieuwe luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Daarbij werd een gebouw in Gaza-stad verwoest, waartoe ook een theater behoort. Volgens het ministerie van Gezondheid van de Palestijnse enclave raakten zeker 18 Palestijnen gewond bij de luchtaanvallen.

Eerder vandaag hadden militante Palestijnen, waaronder de radicale Hamasbeweging en de Islamitische Jihad, nochtans een bestand afgekondigd.

Ietwat later sloeg echter een vanuit de Gazastrook afgevuurde raket in de buurt van de Israëlische stad Beer-Sheva in. De nieuwe Israëlische luchtaanvallen zijn mogelijk een vergelding daarvoor.

Bij Israëlische aanvallen in de nacht van woensdag op donderdag waren volgens Palestijnse bronnen al een zwangere vrouw, haar kind van 18 maanden en een lid van militaire vleugel van Hamas omgekomen. Negen anderen raakten gewond.

De Israëli's zeggen dat er in de nacht ongeveer 180 schoten op Israël werden afgevuurd. Daarbij raakten zeven Israëli's gewond.