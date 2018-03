18.500 Oostenrijkers van Turkse origine dreigen land uitgezet te worden FT

31 maart 2018

10u16

Bron: Trouw 0 Hoe bewijs je dat je een Turk bent? Het is een kafkaïaanse vraag die ongeveer 18.500 Oostenrijkers van Turkse origine moeten proberen te beantwoorden. Wie niet kan bewijzen dat hij geen Turk is, raakt zijn paspoort kwijt en kan het land worden uitgezet.

Hun namen duiken op op een lijst van 95.000 kiesgerechtigde Turken. Die lijst kreeg het extreemrechtse FPÖ vorig jaar in handen na het referendum over de Turkse grondwet. De partij wil nu laten uitpluizen of sommigen onder hen de dubbele nationaliteit hebben, want dat is verboden in Oostenrijk. Wie de Oostenrijkse nationaliteit aanvraagt, moet altijd afstand doen van zijn oorspronkelijke staatsburgerschap. Turkije heeft het echter mogelijk gemaakt om de Turkse nationaliteit toch opnieuw aan te vragen. Van pakweg dertig burgers heeft de immigratiedienst al bewijzen kunnen verzamelen. Voor de anderen wordt het een moeilijke klus om na te gaan of zij over twee paspoorten beschikken. "Sommigen zijn totaal in paniek nu", klinkt het bij een Weense advocaat. "Het is voor hen vrijwel onmogelijk om te bewijzen dat ze géén Turk zijn." Turkije geeft namelijk geen 'verklaring van niet-staatsburgerschap' af en dat betekent dus dat zijn cliënten met lege handen staan.

Lees ook: Lijsttrekker Oostenrijkse extreemrechtse partij in opspraak door boek met naziliederen