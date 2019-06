17 oud-legerofficieren in Turkije veroordeeld tot 141 keer levenslang voor mislukte staatsgreep ADN

20 juni 2019

17u39

Bron: Belga 0 Op een proces in Turkije zijn vandaag 17 voormalige hoge officieren veroordeeld tot in totaal 141 levenslange gevangenisstraffen, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de mislukte staatsgreep van juli 2016. Onder hen een voormalige chef van de luchtmacht, Akin Ozturk, en de ex-adjudant van president Recep Tayyip Erdogan, Ali Yazici, meldt het staatspersagentschap Anadolu.

In totaal werden 224 verdachten berecht in het proces dat sinds 2017 wordt gehouden in de gevangenis van Sincan, in de Turkse hoofdstad Ankara. Alles samen kregen 151 mensen een levenslange gevangenisstraf voor aanklachten gaande van onder meer "poging tot omverwerping van de grondwettelijke orde" tot "poging tot moord van de president", bericht het persagentschap DHA. Van de 151 kregen er 128 een "verzwaarde" levenslange celstraf, wat betekent dat ze niet vroeger vrij kunnen komen.

Onder hen ook oud-luchtmachtcommandant Akin Ozturk, die de bevelen zou hebben gegeven en de hoofdverdachte van de coup is, na de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Die laatste wordt door Erdogan als het brein achter de couppoging beschouwd. Gülen ontkent echter betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep, waarbij 251 doden en meer dan 2.000 gewonden vielen. Van de 224 beklaagden worden er 176 vastgehouden en werden er 35 bij verstek veroordeeld. De overige 13 zijn voortvluchtig, hun zaak zal apart worden behandeld.

Erdogan treedt hard op tegen de vermeende coupplegers. In april zei hij dat in totaal al 20.226 mensen werden veroordeeld in verband met de mislukte staatsgreep en dat meer dan 31.000 politieagenten, 15.000 militairen en 4.000 rechters werden ontslagen.