17 mensen neergeschoten in Amerikaanse stad Cincinnati ADN LH RL

17 augustus 2020

00u56

Bron: Belga, ANP 3 UPDATE In de stad Cincinnati in de Amerikaanse staat Ohio zijn zondagmorgen (plaatselijke tijd) zeventien mensen door schoten getroffen. Daarbij vielen vier dodelijke slachtoffers, dat berichten de lokale zenders Fox19 en WLWT5 op gezag van de politie.

De schoten zouden op drie verschillende plaatsen in de stad zijn afgevuurd. Op East McMicken Avenue en Lang Street zijn tien mensen neergeschoten, op Chalfonte Place in Avondale vier, en nabij de Lincoln en Gilbert Avenues drie, aldus Fox News.

De achtergrond is nog onduidelijk, zei Paul Neudigate van de lokale politie. De stad heeft een "extreem geweldddadige nacht beleefd”, klonk het. Het zouden wel afzonderlijke incidenten zijn die niets met elkaar gemeen hebben, aldus Neudigate.



In meerdere steden in de VS is het geweld toegenomen tijdens de coronavirus-pandemie en in de nasleep van protesten tegen politiegeweld en racisme. De reden voor deze toename van wapengeweld is onduidelijk.

In de VS sterven dagelijks gemiddeld tientallen mensen ten gevolge van vuurwapens. Sedert begin dit jaar zijn er volgens statistieken van de organisatie Gun Violence Archive meer dan 370 zogenoemde "massaschietpartijen" geweest, of gevallen waarin minstens vier personen door vuurwapens gedood werden of gewond raakten.

