17-jarige komt om bij bomexplosie aan kantoor Russische veiligheidsdienst

31 oktober 2018

11u53

Bron: Belga - ANP 1 Zeker drie medewerkers van de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB zijn gewond geraakt door een bomexplosie in de Noord-Russische havenstad Archangelsk. De autoriteiten zeggen dat een zeventienjarige jongen het explosief meenam, bericht persbureau Interfax. Hij overleefde de explosie niet.

De ontploffing zou hebben plaatsgevonden bij de ingang van het gebouw. “Volgens de eerste informatie haalde de persoon die het gebouw binnenging een ongeïdentificeerd voorwerp uit zijn tas. Dat explodeerde vervolgens in zijn handen”, meldt antiterrorismecomité NAC volgens persbureau TASS. “Als gevolg daarvan liep hij fatale verwondingen op.”

Over de ernst van de verwondingen van de gewonde slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Het gebouw staat volgens TASS in het centrum van de stad, in de buurt van een theater en winkelcentra. Er zouden inmiddels explosievenexperts aan de slag zijn in het FSB-gebouw.

