17-jarige jongen opgepakt voor ernstig kei-ongeluk met zwangere vrouw in Nederland

26 januari 2018

12u29

Bron: AD.nl 0 Een zeventienjarige jongen uit het Nederlandse Schijndel is vandaag opgepakt omdat hij vorig jaar een zwaar ongeluk zou hebben veroorzaakt. Hij zou expres een kei op een weg in zijn woonplaats hebben neergelegd. De 33-jarige Tynni Habraken, op dat moment tien weken zwanger, reed midden in de nacht tegen de steen aan , kreeg een klapband, botste tegen een boom en liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen.

Volgens de Nederlandse politie is de 17-jarige jongen na 'intensief speurwerk' van de rechercheurs opgepakt. Dat gebeurde vanmorgen in zijn woning. De jongen wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het doelbewust neerleggen van de kei op de Structuurweg in Schijndel, die bewuste nacht. Als de jongen inderdaad de kei expres op de weg heeft gelegd, wordt hem poging doodslag ten laste gelegd, laat de politie weten. De minderjarige verdachte wordt vandaag verhoord en blijft in elk geval dit weekend vastzitten. Daarna bepaalt de rechter-commissaris of er voldoende bezwaren zijn om hem langer in de cel te houden.

Wat gebeurde er die nacht?

Tynni is tien weken zwanger als ze op de Structuurweg in Schijndel op een kei rijdt. Door de klap schiet haar auto van de weg en knalt ze tegen een boom. Als ze vijf dagen later in het ziekenhuis wakker wordt, schiet er maar één ding door haar hoofd: de baby.

"Hebben we nog een kindje?", vraagt ze direct aan Stephan. Ze durft het haast niet te hopen. Haar nieren, darmen, lever, longen. Bijna alles in haar is beschadigd. In het ziekenhuis maken ze een echo. Dan ziet ze haar kindje: springlevend beweegt het op het scherm. Het mag bijna een wonder heten.

Twee weken geleden beviel Tynni van een gezonde dochter. "Alles is goed gegaan!", liet ze toen trots weten aan het Brabants Dagblad.

Bruikbare DNA-sporen

Eind vorig jaar maakte de politie bekend dat ze in deze zaak in het bezit was van bruikbare DNA-sporen. Deze waren gevonden op een van de keien die op de weg lagen. Vermoedelijk hebben deze sporen geleid tot de arrestatie van de 17-jarige jongen. Het is nog niet bekend wat zijn motief zou zijn geweest.

"Er is beweging in het onderzoek en we geloven dat er een reële kans is dat de zaak opgelost wordt”, liet het rechercheteam eerder weten.

Doorbraak: aanhouding in onderzoek naar tragische ongeluk #Schijndel waarbij Tynni Habraken in juni 2017 zwaar gewond raakte. 17-jarige verdachte uit Schijndel zit vast en we gaan aan de slag met het verhoor. https://t.co/nBxSjfrH5q #Schijndel via @Politie pic.twitter.com/vM1cNaa68S Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

Het onderzoek is volle gang. De 17-jarige jongen wordt verdacht van poging doodslag in verband met betrokkenheid van het doelbewust op het wegdek leggen van een kei. pic.twitter.com/KcRwrLJChj Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

In Schijndel is een 17-jarige jongen opgepakt die verdacht wordt van het leggen van stenen op de weg, waardoor de zwangere Tynni Habraken een incomplete dwarslaesie opliep https://t.co/mnULBimjmE AD.nl(@ ADnl) link