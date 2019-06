17-jarig meisje zit 7 uur lang vast in verhakkeld autowrak, mama vindt haar dankzij ‘Find My Friends’ ADN

17 juni 2019

12u59

Bron: Huffington Post 0 Een 17-jarig Amerikaans meisje heeft 7 uur lang in haar verhakkelde auto vastgezeten tot ze werd gevonden. Amper 7 uur - want zonder de doorbraak waarvoor haar mama zorgde, was ze misschien nooit zo snel gevonden in de metersdiepe put waarin ze was beland. De redding? Een app die op elke iPhone staat.

De 17-jarige Macy uit Mount Airy, North Carolina, verloor op vrijdag 7 juni bij Pilot Mountain plots de controle over het stuur. Haar witte sedan vloog van de baan af, sloeg een paar keer over de kop en kwam 7 meter lager in een ravijn tot stilstand. Macy bleef versuft achter, haar arm zat vast tussen haar auto en de grond. Haar gsm was weggeslingerd. Zou iemand haar ooit vinden?

Bang

Zeven bange uren passeerden, toen Macy plots stemmen hoorde. De stemmen van haar familie! Ze was gered. “Ik zal nooit vergeten hoe ze mijn naam riepen toen ze me vonden”, zegt Macy na het bange avontuur. De tiener werd naar het ziekenhuis afgevoerd met een breuk in de nek en zenuwschade aan haar arm.



Ook mama Catrina had die dag urenlang doodsangsten uitgestaan toen ze maar niets van haar dochter hoorde. Ze had al lang thuis moeten zijn. “Dat was echt niets voor haar”, legt Catrina uit. Toen dacht ze eraan om op haar telefoon de app ‘Find My Friends’ te gebruiken.

Bandensporen

De moeder kreeg meteen de locatie van haar dochter op haar scherm te zien, maar het bolletje bewoog maar niet. En dus gingen ze zoeken. “Ik keek in de wagen naar de GPS op mijn telefoon en zag mijn bolletje steeds dichter bij het hare komen. En toen zag ik plots die bandensporen.” In een lager gelegen ravijn spotte ze de auto van haar dochter. Ze leefde nog, gelukkig.

Intussen kan Macy haar vingers weer voorzichtig bewegen. “Het is een mirakel”, aldus Catrina. “We vieren elke minuut en elke mijlpaal.”