17 jaar na 9/11: nog steeds 1.111 slachtoffers niet geïdentificeerd

Zeventien jaar na de aanslagen van 9/11 op het WTC in New York zijn meer dan 1.100 lichaamsresten van slachtoffers nog steeds niet geïdentificeerd.

Het laboratorium dat instaat voor de identificatie werkt - geholpen door de technologische vooruitgang - zeven dagen op zeven voort aan de (pogingen tot) identificatie. Elke dag voltrekt zich hetzelfde ritueel tientallen keren: eerst worden botfragmenten, waarop in zeventien jaar geen dna kon gevonden worden, vermalen tot poeder en gemengd met nieuwe chemische producten die DNA kunnen blootleggen.

Omstandigheden

In realiteit verloopt de identificatie echter veel minder vlot: "Het bot is het moeilijkste biologische element om mee te werken als je DNA wil vinden", zegt Mark Desire van het Office of Chief Medical Examiner (OCME) in New York, dat onderzoek doet naar zaken waarbij personen omgekomen zijn door geweld.

Naast die complexiteit zijn er ook de omstandigheden waaraan de botfragmenten op 11 september 2001 en de dagen daarna werden blootgesteld: het vuur, de bacteriën, het zonlicht, de kerosine van de vliegtuigen die zich in de gebouwen geboord hebben. "Allemaal zaken die DNA vernietigen", aldus Desire.

1.111 vermisten

De 22.000 lichaamsresten die op Ground Zero werden teruggevonden, zijn intussen al 10 of 15 keer getest, maar ongeveer 1.000 ervan laten zich dus niet identificeren. Vandaag zijn 1.642 van de 2.753 doden in New York formeel geïdentificeerd, 1.111 mensen blijven officieel vermist.