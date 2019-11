17 doden en 50 gewonden nadat bus in rivier stort in Nepal IB/redactie

04 november 2019

05u52

Bron: AD.nl 0 In Nepal zijn gisteren 17 mensen omgekomen toen een volgeladen bus van de weg raakte en in een rivier stortte. Bij het ongeval, op ongeveer 120 kilometer ten oosten van de hoofdstad Kathmandu, raakten 50 mensen gewond, van wie er 21 in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

De bus, die volgepakt zat met mensen die terugkeerden van een festival, zou een mechanisch defect hebben gehad, zo heeft politieofficier Madhav Kafle verklaard. Volgens Kafle hoorden passagiers een raar geluid en leek de besturing van de bus het vervolgens niet meer te doen. De bus raakte van de snelweg en stortte 20 meter lager in de Sunkoshi-rivier.

Het was extra druk in de bus omdat het Tihar-festival vorige week eindigde en veel mensen terugkeerden naar hun dorpen om weer aan het werk te gaan. De officiële oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar veel verkeersongevallen in Nepal worden veroorzaakt door het slechte onderhoud aan voertuigen en wegen.