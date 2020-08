17 doden bij terroristische aanval op strandhotel Mogadishu NLA RL

Bron: Belga, BBC News 10 UPDATE Mistens 17 mensen zijn gedood bij de terroristische aanval op een luxe strandhotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Onder de doden zijn de vijf daders, zo hebben de autoriteiten zondagavond gezegd.

De belegering is voorbij, na een drie uur durend vuurgevecht tussen strijders van de islamistische terreurgroep al-Shabaab en de ordediensten. De daders lieten eerst een bomauto ontploffen aan de ingang van het hotel, en drongen daarna het gebouw binnen, aldus regeringswoordvoerder Mukhtar Omar.

Volgens politiecommissaris Ahmed Bashane zijn de overige twaalf slachtoffers twee regeringsmedewerkers, drie hotelbewakers en vier burgers. Hoewel de meeste hotelgasten in veiligheid gebracht konden worden, moesten 28 gewonden naar het ziekenhuis gebracht worden.

In het zogenaamde ‘Elite Hotel’, dat eigendom is van een bekende zakenman, verblijven normaal veel politici, journalisten en activisten.

Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval, die het werk was van vijf terroristen. Hoewel de groep verdreven is uit de Somalische hoofdstad, pleegt de terreurorganisatie nog wel geregeld aanslagen in de regio.

De Somalische president Mohamed Abdullahi Farmajo heeft de aanval veroordeeld. “De terroristen willen verdeeldheid creëren in onze maatschappij. Dergelijke kwaadaardige daden gaan ons niet tegenhouden om ons land in de juiste richting te leiden”, zei hij.

Ook aanslag op minister

Nog in Somalië, in de zuidelijke provincie Gedo, overleefde minister van Onderwijs Abdullahi Godah Barre een aanval tegen zijn konvooi. Minstens één parlementslid raakte bij de ontploffing gewond. Het incident had niets te maken met de aanval op het hotel.