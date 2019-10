17 doden bij confrontatie tussen politie en rivaliserende drugsbendes in Brazilië tvc

30 oktober 2019

15u41

Bron: Belga 0 Zeventien vermoedelijke leden van drugsbendes zijn afgelopen nacht in Manaus, in het noorden van Brazilië, doodgeschoten bij een politie-interventie in een conflict tussen rivaliserende bendes, zo hebben de lokale autoriteiten gemeld.

"De individuen hebben schoten uitgewisseld met de politie, zeventien van hen zijn door kogels geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, waar hun overlijden werd vastgesteld", deelde het secretariaat van de Veiligheid van de staat Amazonas mee, waarvan Manaus de hoofdstad is.

De politieoperatie diende om "een groep drugstrafikanten op te pakken van een criminele bende die zich opmaakte om rivalen te doden om de controle te veroveren over verkooppunten van verdovende middelen", zo wordt in de mededeling gepreciseerd.

Moordpartijen

Het noorden van Brazilië is ten prooi aan talrijke bloedige conflicten tussen rivaliserende drugsbendes, voor wie dit een strategische zone is voor het transport van cocaïne uit naburige producerende landen als Colombia, Peru of Bolivia. Deze bendeoorlogen leidden de voorbije jaren tot verscheidene moordpartijen in gevangenissen, onder meer in januari 2017, toen meer dan honderd gevangenen op beestachtige wijze vermoord werden bij muiterijen, waarvan de bloedigste zich in Manaus voordeden.