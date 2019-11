17 doden bij aanval op grenspost Tadzjikistan: werk van IS-strijders uit Afghanistan AW

06 november 2019

09u59

Bron: Belga 0 Bij een aanval op een grenspost in het Centraal-Aziatische Tadzjikistan zijn vannacht minstens 17 mensen om het leven gekomen. De doden zijn vijftien aanvallers, een agent en een soldaat. De aanval werd uitgevoerd door militanten van Islamitische Saat die uit Afghanistan kwamen. Dat hebben de autoriteiten gezegd.

De aanval vond plaats op ongeveer vijftig kilometer van de hoofdstad Doesjanbe, aldus de autoriteiten. Twintig gemaskerde, gewapende mannen vielen de grenswachters bij de grens met Oezbekistan om een nog onbekende reden aan. Vijftien aanvallers zijn gedood, vijf anderen opgepakt. Daarnaast kwamen ook een soldaat en een agent om het leven.

Vier voertuigen van de aanvallers zijn eveneens vernield, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Uit het onderzoek naar en de ondervraging van de aangehouden personen is gebleken dat de gewapende terreurgroep (...) op 3 november 2019 tijdens de nacht Tadzjikistan illegaal binnenkwamen vanuit de Islamitische Republiek Afghanistan", zeiden de grenswachters van Tadzjikistan even later in een mededeling. Ze gaven ook mee dat de aanvallers "allemaal leden van de groepering Islamitische Staat zijn".

Gewapende confrontaties

Sinds de onafhankelijkheid van Tadzjikistan, na de val van de Sovjet-Unie in 1991, wordt het land geconfronteerd met een veelheid aan gewapende islamistische of jihadistische bewegingen. Het erg arme land grenst onder meer aan Afghanistan en is overwegend soennitisch.

In Tadzjikistan vond een bloedige burgeroorlog plaats tussen 1992 en 1997, tussen de procommunistische overheid en moslimrebellen. Daarbij vielen meer dan 100.000 doden.

In heel Centraal-Azië vinden al decennia lang regelmatig gewapende confrontaties plaats. In de regio is het radicale islamisme in opmars, wat een voorwerp van ongerustheid is voor vijf landen in het gebied: Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, Turkmenistan en Oezbekistan.