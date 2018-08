17 Britse tieners onwel door methanolvergifting op vakantie in Griekenland AV

05 augustus 2018

16u19

Bron: Daily Mail 0 Een groep jongemannen uit Groot-Brittannië vloog eind juli naar het feeststadje Laganas in Zante, Griekenland, om hun afstuderen te vieren. Op hun tweede avond uit werden bijna alle jongens hevig ziek door een methanolvergiftiging.

Op de bewuste avond in Laganas ging de groep op kroegentocht. Volgens één van de jongemannen dronken sommigen bier en anderen sterke drank of een cocktail. Toen de jongens aankwamen bij de derde bar, begonnen enkelen zich onwel te voelen en keerden ze terug naar het hotel.

"Ik werd rond 3 uur 's nachts ziek. Mijn kamergenoot was al een paar uur eerder ziek geworden", vertelt Thomas Cole (18). "Daarna liep ik de slaapkamer uit en zag ik dat alle anderen ook ziek waren." "Ons braaksel was rood en zwart. Eén van de jongens lag in bed en begon hevig te beven". Vervolgens belde de hotelreceptionist zo snel mogelijk twee ambulances die de jongens in allerijl naar het ziekenhuis brachten.

"De artsen wisten dat het methanolvergifting was. Hij zei dat we allemaal veel geluk hebben gehad." De groep jongens is nog steeds erg van slag. "Het is onmenselijk. Ik weet 100 procent zeker dat we ziek zijn geworden omdat we vergiftigd zijn. Ik kan niet onder woorden brengen hoe boos ik ben dat iemand bereid is om levens te riskeren voor dat beetje extra winst."