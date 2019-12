17.000 Nederlandse huishoudens uur lang zonder stroom vlakbij Belgische grens KVDS

31 december 2019

19u51

Bron: Belga 4 Zo'n 17.000 huishoudens in het Zuid-Nederlandse Sittard en omliggende dorpen hebben dinsdagavond korte tijd geen stroom gehad. De oorzaak was een defect in de hoogspanning, zegt een woordvoerder van Enexis. De oorzaak van die panne is nog niet bekend.

Door de stroomstoring waren Sittard, Susteren, Limbricht, Born, Obbicht, Nieuwstadt en Holtum tussen 18.23 en 19.36 uur in duisternis gehuld. De politie riep mensen op het noodnummer 112 over deze stroomstoring alleen te bellen als de beller in gevaar was.

