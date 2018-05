17.000 hectare aan wijngaarden in Bordeaux en Cognac beschadigd door hagel KVE

Bron: belga 5 In de wijngaarden van Bordeaux is bijna 7.100 hectare beschadigd door de zware hagelbuien van vorige zaterdag. In het iets noordelijker gelegen bekken van Charente-Cognac gaat het om meer dan 10.000 hectare. Dat hebben de beroepsverenigingen maandagavond laat laten weten. In elk van de twee wijngebieden is 3.500 hectare voor meer dan 80 procent beschadigd.



"Het is niet te vergelijken met de vorst die we vorig jaar gehad hebbben, hoewel dit ook een drama was voor wie getroffen is", aldus Hervé Grandeau, voorzitter van de Fédération des grands vins de Bordeaux. "We hebben het vandaag over 4 à 5 procent van de Bordelese wijngaarden die getroffen zijn, en niet de helft zoals vorig jaar."

De Bordelese wijngaarden zijn samen goed voor 114.000 hectare. De vorst van vorig jaar trof goed 60.000 hectare. In vergelijking met het jaar ervoor lag de oogst in 2017 40 procent lager.



Bijna de helft van de wijngaarden van de appellaties Blaye en Bourg, in het noorden van het departement Gironde, kreeg veel hagel te verwerken - het gaat om 5.500 hectare. Ook het zuiden van de Médoc, dat op 21 mei al hagel over zich kreeg, werd voor 1.200 hectare getroffen.



Verwacht wordt dat er binnenkort maatregelen worden aangekondigd om de wijnbouwers in moeilijkheden te helpen.