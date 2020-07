164 schoenen aan Capitool om overleden verpleegkundigen te herdenken Michelle Desmet

22 juli 2020

13u16

Bron: ABC News 0 In mei stonden 88 paar schoenen op het gras voor het Capitool in Washington D.C. als symbool voor de Amerikaanse verpleegkundigen die het leven lieten in de strijd tegen het coronavirus. Vandaag is dat aantal bijna verdubbeld: tijdens een symbolische plechtigheid werden de namen van de 164 overledenen voorgelezen.

Met de actie willen verplegers aandacht vragen voor het harde werk dat ze verricht hebben de afgelopen maanden en de overledenen eren. Stephanie Simms van het National Nurses United Union vertelt: “Er zijn geen woorden om mijn gevoel te benoemen. Ik voel zowel boosheid als verdriet”.

“Ongehoord”

De verpleegkundigen eisen betere en veiligere werkomstandigheden, en een toename van het aantal helpende handen. In mei bedankten ze de overheid voor maatregelen die ze zouden treffen, maar die dank was van korte duur: “Ze deden gewoonweg niks. Ze gingen op vakantie en daarmee was de kous af. Naast duizenden inwoners bleven er ook verpleegkundigen sterven”.

