16 kinderen mogen reddingsschip in Siciliaanse haven verlaten, 115 migranten blijven vastzitten LH

30 juli 2019

16u07

Bron: Belga 0 Zestien minderjarigen hebben toelating gekregen om het schip Gregoretti van de Italiaanse kustwacht te verlaten, maar 115 andere migranten blijven vastzitten op het schip in de haven van het Siciliaanse Augusta.

Het reddingsschip van de Italiaanse kustwacht met uit zee geredde migranten meerde zondagochtend aan in de haven van Augusta. De Italiaanse regering laat de migranten echter niet van boord gaan zolang andere Europese lidstaten niet verzekerd hebben dat zij migranten willen opnemen.



Zestien kinderen mogen van de regering in Rome nu wel van de boot af. Dat nieuws werd op Twitter verwelkomd door de liefdadigheidsorganisatie Save the Children, maar de organisatie wil dat ook de anderen van boord mogen. Duitsland heeft aan de Europese Commissie laten weten dat het land bereid is om geredde personen op te nemen.

De lidstaten van de EU hebben de laatste tijd geregeld met elkaar in de clinch gelegen over het verdelen van migranten die via de zee de overtocht naar Italië maken. De Italianen willen niet langer het leeuwendeel van deze overstekende migranten opnemen. Zo heeft het land al privéschepen met geredde personen aan boord de toegang tot het Italiaanse grondgebied ontzegd.