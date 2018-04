16-jarige jongen komt vast te zitten in geparkeerde auto en stikt voor de hulpdiensten hem kunnen vinden kg

13 april 2018

00u17

Bron: CNN 0 Een Amerikaanse tiener is gestikt terwijl hij vastzat in zijn eigen wagen, een Honda Odyssey uit 2002. De jongen belde vanuit zijn geknelde positie de hulpdiensten nog op, maar werd niet op tijd gevonden. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeluk.

De 16-jarig Kyle Plush belde de hulpdiensten op dinsdag, in de vroege namiddag. De jongeman riep om hulp, en herhaalde dat hij vastzat in zijn busje dat op de parking van zijn middelbare school stond. Hij was erin geslaagd om met stemcommando’s het noodnummer te bellen, maar geraakte niet aan zijn telefoon waardoor hij de medewerker aan de lijn niet kon horen. Die vroeg hem herhaaldelijk om zijn exacte positie, maar kreeg geen antwoord.

De politie organiseerde meteen een zoektocht naar de jongen in zijn auto. Dat bleek moeilijker dan gedacht, omdat de middelbare school omringd werd door zeven grote parkings waarop de auto van jongen zich zou kunnen bevinden.

"Dit is geen grap"

Na een tijdje belde de jongen opnieuw naar het noodnummer. “Dit is geen grap,” herhaalde hij meermaals. “Ik heb waarschijnlijk niet veel tijd meer. Zeg aan mijn moeder dat ik van haar houd, als ik sterf.” Op de achtergrond van het gesprek waren luide bonzen te horen.

Om 21 uur, ongeveer zes uur nadat hij voor het eerst belde, werd het lichaam van Kyle gevonden in zijn wagen. Volgens een getuige zat hij gekneld in één van de achterste zetels. De benarde positie zorgde ervoor dat Kyle bezweek aan compressieve asfyxie: verstikking door een externe druk op de borst.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Mogelijk is de zetel dichtgeklapt terwijl de jongen erin zat, suggereren enkele Amerikaanse nieuwsmedia. De politie laat weten dat er een onderzoek loopt naar het incident, maar dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn om te vermoeden dat het om iets anders dan een tragisch ongeluk gaat.