16-jarige Australische voltooit 'Polar Hat Trick' en pakt pesters terug: "Kom je boterham maar halen" Annabel van Gestel

29 januari 2018

14u14

Bron: AD.nl 0 De Australische Jade Hameister heeft op een wel heel bijzondere manier internettrollen teruggepakt. De 16-jarige avonturier bereikte eerder deze maand de Zuidpool op ski's en mag zich de jongste persoon ooit noemen die de 'Polar Hat Trick' voltooide: het doorkruisen van de Noordpool, Groenland en de Zuidpool. Een mooie gelegenheid, dacht ze, om te reageren op mensen die haar niet serieus namen.

In een TEDx Talk enkele jaren geleden moedigde Hameister jonge meisjes aan hun dromen achterna te gaan. "Wat als er minder gekeken zou worden naar hoe we eruitzien, en meer naar waartoe we in staat zijn?" In de reacties op de video is meerdere keren de opmerking "smeer een boterham voor me" te lezen. Die zin wordt vaak gebruikt om vrouwen neer te halen en ze te 'herinneren' aan hun ondergeschikte positie in de maatschappij.

Hameister liet zich niet op de kop zitten door de negatieve reacties en bedacht een manier om de pesters terug te pakken. Na het voltooien van haar tocht naar de Zuidpool postte ze een foto op Facebook waarop ze een bord met een boterham vasthoudt. Ze sluit het bericht af met: "Aan alle mannen die 'smeer een boterham voor me' zeiden onder de video van mijn TEDx Talk: Ik heb een boterham voor je gesmeerd (ham en kaas). Ski 37 dagen en 600 kilometer naar de Zuidpool en je kunt hem opeten."



"Het idee om een boterham mee te nemen naar de Zuidpool was een grap gedurende de tocht", vertelt de avonturier tegen CNN. Pas op het laatste moment besloot ze de grap daadwerkelijk uit te voeren. Dit keer wordt er vooral positief gereageerd op haar post. "Er komen heel veel reacties binnen. Dat had ik niet verwacht. Maar ik denk dat mensen het gewoon grappig vinden."

Records

Op haar reizen werd ze vergezeld door haar vader, een gids en twee cameramannen van National Geographic. Zij maken een documentaire over haar avontuur, dat in april 2016 begon. In dat jaar brak ze het record van jongste persoon die naar de Noordpool skiede, waarna ze werd uitgenodigd de TEDx Talk te geven. Ruim een jaar later ging ze de boeken in als jongste vrouw die zonder hulp op ski's Groenland doorkruiste. Deze maand heeft ze weer een record beet door als jongste persoon ooit op de Zuidpool de driedelige reis af te ronden.