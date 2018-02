16-jarig meisje zou getuigen tegen de man die haar verkrachtte, nu is ze dood teruggevonden in een bos ADN

11 februari 2018

22u03

Bron: New York Times, BuzzFeed 2 Een meisje van 16 jaar oud uit Michigan die in de rechtbank zou getuigen tegen haar verkrachter is dood teruggevonden. De man die zich aan haar vergreep, is een verdachte in het moordonderzoek.

In november, twee maanden voor haar verdwijning, stapte de 16-jarige Mujey Dumbaya uit Grand Rapids naar de politie en vertelde ze dat een schoolwerknemer, Quinn Anthony James, haar had verkracht op een parking nabij haar school. Dat was niet één keer, maar meermaals gebeurd. Het seksueel misbruik was een jaar geleden begonnen, toen ze 15 jaar oud was.

De 42-jarige man, die werkte als lid van de onderhoudsploeg bij de school, werd in de boeien geslagen. Hoe het mogelijk is dat hij bij een school aan de slag kon - het gaat om een veroordeelde misdadiger, onder meer voor een gewapende overval en seksueel misbruik - is voor velen een groot vraagteken. De autoriteiten waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van zijn criminele verleden. Volgens de school had hij in zijn functie “zeer weinig contact met studenten”.

Recidivist

James wordt nu vervolgd voor verkrachting van een minderjarige. Omdat het al om zijn vierde vergrijp gaat, wordt de man als recidivist beschouwd, wat gepaard gaat met een celstraf van 25 jaar. Volgens James zelf is er geen sprake van verkrachting en ging het om seks met wederzijds goedvinden. Niet lang na zijn arrestatie in november kwam hij op borgtocht vrij.

Op 22 januari legde een rechter de datum voor de rechtszaak vast: 9 april. Mujey Dumbaya zou die dag getuigen. Maar drie dagen later kwam de tiener plots niet thuis. Al snel bleek dat ze die dag ook niet op school was geweest. Nog een paar dagen later, op 28 januari, werd ze teruggevonden in een bos in Kalamazoo, ruim 80 kilometer verderop. Vermoord, blijkt nu.

Gebroken

James, die niet in de buurt mocht komen van Mujey, is een verdachte in de dood van de tiener, berichten lokale media. Op 1 februari werd de veelpleger opnieuw opgepakt. Niet voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op het meisje, maar voor een andere verkrachtingszaak uit 2014. Ook hier gaat het om verkrachting van een minderjarige. Hij zit nu in de cel.

Toen Mujey plots vermist was, vreesde haar familie meteen het ergste. Hun vrees werd werkelijkheid. “Ze was een geweldige, jonge vrouw met een stralende lach en een avontuurlijke geest. Onze harten zijn gebroken."