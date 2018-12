16-jarig meisje komt om bij schietpartij bij school in Rotterdam

18 december 2018

Bij een schietpartij in een Rotterdamse school is vanmiddag een 16-jarig meisje omgekomen. De politie heeft korte tijd later in de buurt een 31-jarige verdachte opgepakt.