16 gewonden nadat speedboot vuur vat in Thailand LB

08u07

Bron: The Independent 0 Krabi Pitakpracha Foundation Een speedboot die toeristen vervoerde tussen het Thaise Phuket en het eiland Phi Phi heeft gisteren vuur gevat. Daarbij vielen minstens 16 gewonden, zo stelt de politie.

De boot was met 31 passagiers op weg van Phuket naar het eiland Phi Phi toen er vuur uitbrak. Volgens politiewoordvoerder Santipot Nguanruang van het eiland sprongen de passagiers in het water en werden ze opgepikt door mensen op boten die in de buurt vaarden.

Onder de gewonden waren 14 passagiers uit China en twee Thaise bemanningsleden. Zowel Phuket als Phi Phi zijn toeristische trekpleisters in het zuiden van Thailand. Vorig jaar bezochten 35 miljoen toeristen Thailand.