16 doden onder wie toeristen bij busongeluk in Peru IB

07 januari 2020

01u37

Bron: Belga 0 In het zuiden van Peru zijn 16 mensen, onder wie enkele toeristen, om het leven gekomen toen een intercitybus zich maandag in acht geparkeerde minibusjes boorde. Zeker veertig mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten.

Onder de omgekomen reizigers zijn een 30-jarige Duitse man en een 28-jarige Duitse vrouw. Ook waren er twee Duitsers, twee Brazilianen en een Spanjaard onder de ruim veertig gewonden. De bus van het bedrijf Cruz del Sur was zondag uit Lima vertrokken en was onderweg naar Arequipa, ruim duizend kilometer zuidelijker.

De minibusjes stonden langs de kant van de weg geparkeerd om de reizigers via lokale wegen verder naar hun eindbestemming te brengen. De bus zou op hoge snelheid van de berghelling zijn komen rijden en niet op tijd hebben kunnen stoppen. Volgens de gps van de bus zou de chauffeur 106 km per uur hebben gereden, waar een maximale snelheid van 90 km was toegestaan.

Marah Muller, een 18-jarige Duitse, vertelde vanuit het ziekenhuis in Nasca tegen lokale media dat zij en haar vriendin Stella Mauren ‘s ochtends vroeg wakker waren geschrokken van een enorme knal. Ze zat zo strak ingesnoerd in haar veiligheidsgordel dat ze nauwelijks adem kon halen, totdat een man met een mes kwam en haar uit haar benarde positie wist te bevrijden.