16 doden in Marokko na grondverzakking ses

26 juli 2019

13u36

Bron: Belga 6 In de nacht van donderdag op vrijdag zijn ten zuiden van de Marokkaanse stad Marrakech zestien mensen omgekomen.

Hun lichamen werden gevonden in een klein busje dat, door een grondverzakking, begraven was onder 20 meter stenen en aarde. Dat melden Marokkaanse media vrijdag. De grondverzakking werd veroorzaakt door zware stortbuien, aldus de lokale autoriteiten aan het Franse persbureau AFP.

Dinsdag had de meteorologische dienst in Marokko gewaarschuwd voor zware stortbuien in verschillende provincies in Marokko. Nochtans krijgt het land in de zomer zelden te maken met regen.