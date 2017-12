16 doden en honderdtal vermisten na doortocht van cycloon in India en Sri Lanka SVM

13u03

Bron: Belga 0 EPA Zeker zestien mensen zijn omgekomen na de doortocht van de cycloon Ockhi in India en Sri Lanka. Een honderdtal mensen is nog vermist. Dat melden de autoriteiten van de twee landen.

In India kwamen negen mensen om, in het naburige Sri Lanka zeven. De meesten stierven door bomen die door de wind losgerukt werden. De cycloon veroorzaakte windsnelheden tot 130 km/uur. Langs de zuidoostkust van India is de marine op zoek naar vissersbootjes die mogelijk gezonken zijn.

Op zijn weg van het zuiden van India naar Sri Lanka zorgde de cycloon voor stroomonderbrekingen. De Indiase weerdiensten verwachten dat de situatie de komende 24 uur nog erger wordt.

