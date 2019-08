155 migranten dringen Spaanse enclave Ceuta aan Marokkaanse grens binnen TT

30 augustus 2019

19u23

Bron: Belga 6 Een groep van 155 Afrikaanse migranten is er in geslaagd de Spaanse enclave Ceuta, in het noorden van Marokko, binnen te dringen. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

De migranten maakten vanochtend gebruik van de dichte mist om het grenshek over te steken. Ze verwondden daarbij 12 burgerwachten die hen probeerden te onderscheppen. Er vielen enkele lichtgewonden, vooral door snijwonden.

"Alle migranten komen uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, de meerderheid van Guinee Conakry", aldus een woordvoerder van de lokale autoriteiten. Het is de eerste keer dit jaar dat migranten erin slagen om in groep over het hoge hek, bedekt met prikkeldraad, te klimmen.

De Spaanse enclaves in Noord-Afrika - Ceuta aan de Straat van Gibraltar en het 250 kilometer verder oostelijk gelegen Melilla - worden door Marokko geclaimd. In de omgeving van beide gebieden wachten tienduizenden Afrikanen, overwegend uit landen ten zuiden van de Sahara, op een gelegenheid om op EU-grondgebied te geraken.