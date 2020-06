155 jaar ‘Juneteenth’: Zo verliep de bevrijding van de laatste 250.000 Amerikaanse slaven Yannick Verbesselt

19 juni 2020

13u02

Bron: History.com, CNN, BBC, Reuters 1 ‘Juneteenth’, een samenvoeging van de maand ‘june’ en ‘nineteenth’, staat in de Verenigde Staten symbool voor het einde van de slavernij. Exact 155 jaar geleden werden de allerlaatste slaven in het land tijdens de burgeroorlog bevrijd in de staat Texas. Dit jaar krijgt de feestdag, die overigens niet officieel federaal erkend is, nog meer betekenis voor zwarte Amerikanen die de laatste weken de strijd aangingen tegen racisme en politiegeweld.

Hoewel de Verenigde Staten in 1808 al een wet invoerden die de import verbood van nieuwe tot slaaf gemaakte Afrikanen, duurde het nog tot 19 juni 1865, aan het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, voor de laatste slaven bevrijd werden. Dat gebeurde in Galveston, in de zuidelijke staat Texas, die toen behoorde tot de Geconfedereerde Staten van Amerika.

Afschaffing van slavernij

Die zeven Geconfedereerde staten scheidden zich in 1861 af, omdat ze zich onder andere keerden tegen de afschaffing van slavernij door het noorden van de VS. De economie van het zuiden van de VS draaide op katoen-, riet- en tabaksplantages waar de zwarte slaven verplicht op moesten werken. De slaven werden vanuit Afrika per schip overgebracht naar het land en daar verkocht.

Nadat de zuidelijke staten zich overgaven aan de Unie van de noordelijke staten, was het generaal Gordon Granger met zijn soldaten die de slaven er op ‘Juneteenth’ kwam vertellen dat ze vanaf dan vrij waren. “Volgens een verklaring van de Amerikaanse regering zijn alle slaven vrij”, klonk het. Ongeveer 250.000 slaven werden toen bevrijdt. Hoewel de zwarte Amerikanen geadviseerd werden te blijven werken voor hun voormalige eigenaars, trokken veel van hen naar het noorden op zoek naar familie.

Vandaag wordt de dag gevierd om de zwarte Amerikanen die mishandeld en uitgebuit werden, te herdenken. Voor veel zwarte Amerikanen voelt vandaag aan als hun dag van de onafhankelijkheid.

George Floyd

Dit jaar valt de herdenking van de dag samen met een reeks antiracismeprotesten die al sinds enkele weken wereldwijd woedden. De oorzaak van die ‘Black Lives Matter’-protesten is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De man werd op 25 mei tijdens zijn arrestatie door een witte agent verstikt.

Dat de dood van Floyd zoveel aandacht krijgt, komt omdat de betogers met een niet-witte huidskleur zich gediscrimineerd in het land voelen en geviseerd door de politie. Uit een statistische analyse van nieuwszender CNN blijkt dat de kans dat Amerikaanse agenten geweld gebruiken tegen een persoon met een donkere huidskleur bijna vier keer hoger is dan bij witte mensen.

Politieke reactie

De Amerikaanse president Donald Trump, die uit is op herverkiezing in november, wilde uitgerekend vandaag zijn eerste grote campagnebijeenkomst in de coronacrisis houden. Ook de locatie, de stad Tulsa ligt gevoelig. Zwarte Amerikanen waren daar in 1921 het doelwit van gruwelijke rassenrellen waarbij 300 mensen omkwamen. De manifestatie werd daarop een dag verschoven “uit respect voor zwarte vrienden”.

Ook de Democratische Nancy Pelosi, voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren twee portretten laten weghalen van voormalige voorzitters die werkten voor de Confederatie. “Er is geen plaats in de heilige zalen van het Congres of op enige andere ereplaats voor het herdenken van mannen die de gewelddadige onverdraagzaamheid en het groteske racisme van de Confederatie belichamen”, aldus Pelosi.

