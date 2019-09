153.000 Syriërs zijn vanuit Jordanië teruggekeerd naar hun land sinds de heropening van de grens KVE

17 september 2019

17u50

Bron: Belga 0 Zo'n 153.000 Syriërs, van wie tienduizenden de vluchtelingenstatus hadden, zijn teruggekeerd naar hun land sinds de heropening van de grenspost met Jordanië in oktober 2018. Dat meldt de Jordaanse minister van Binnenlandse Zaken.

"Zo'n 153.000 Syriërs zijn teruggekeerd naar hun land via de grenspost van Jaber sinds de heropening ervan op 15 oktober 2018", meldt de dienst die verantwoordelijk is voor de Syrische vluchtelingen. Ongeveer 33.000 van hen beschikten over de vluchtelingenstatus bij het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR).

De Jordaanse minister wijst op zijn inzet "voor de vrijwillige terugkeer van Syrische vluchtelingen" en het vergemakkelijken van de "nodige stappen voor hun vertrek uit het koninkrijk". Meer dan 650.000 Syrische vluchtelingen zijn geregistreerd bij de UNHCR in Jordanië, een land dat zo'n 370 kilometer aan grensgebied deelt met Syrië. Jordanië zegt zo'n 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen te hebben sinds de start van het Syrische conflict in 2011.

De Jaber-grenspost, die aan de Syrische kant Nassib heet, is de voornaamste oversteekplaats tussen de twee landen, en een knooppunt voor de regionale handel. In juli 2018 werd die grenspost weer op de rebellen ingenomen door het Syrische regime van president Bachar al-Assad.

Het conflict, dat ontstond met de gewelddadige onderdrukking van prodemocratische betogingen, werd in de loop van de jaren ingewikkelder door de betrokkenheid van verschillende actoren en buitenlandse machten. Het conflict zorgde voor al meer dan 370.000 doden en miljoenen vluchtelingen.