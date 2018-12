151 toeristen plots “verdwenen” tijdens trip naar Taiwan kg

26 december 2018

13u56

Bron: BBC 0 De Taiwanese autoriteiten zijn op zoek naar 151 reizigers uit Vietnam die vorige week aankwamen in de stad Kaohsiung. De toeristen zijn plots verdwenen, meldt BBC. Volgens lokale media gaat het om illegale arbeiders.

Op 21 en 23 december arriveerden 151 reizigers in het zuiden van Taiwan. Allen hadden ze een toeristenvisum om het land te betreden, en allen - op één na - bleken ze enkele dagen na hun aankomst spoorloos.



Volgens lokale media zou het kunnen dat de “toeristen” zich willen settelen in het land en illegaal op zoek zijn naar een job. Als dat het geval zou zijn, dan is dit het grootste aantal reizigers dat in één keer “verdween” sinds het versoepelde visumprogramma van Taiwain van start ging. Het land voerde in 2015 een makkelijkere visumprocedure in voor bepaalde Aziatische landen, waaronder Vietnam. Dat moest het toerisme een duwtje in de rug geven.



De Taiwanese autoriteiten hebben een zoekoperatie op poten gezet om de grote groep reizigers op te sporen. Indien ze betrapt worden op het schenden van hun toeristenvisa, riskeren ze het land uitgezet te worden en kunnen ze drie tot vijf jaar verbannen worden. De versoepelde visumprocedure is tijdelijk opgeschort.

