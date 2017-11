1500 migranten gered op Middellandse Zee in drie dagen tijd - vrouw zit dood in bootje kv

02u02

Bron: Belga 1 AFP Een vrouw is donderdag dood aangetroffen in een noodlijdend bootje tijdens een reddingsoperatie op zee, ten oosten van Libië. Dat maakt de organisatie SOS Méditerranée bekend. In totaal werden er de voorbije drie dagen een vijftiental reddingsoperaties opgezet in internationale wateren voor de kust van Libië. Daarbij werden in totaal ongeveer vijftienhonderd migranten gered.

Het slachtoffer werd aangetroffen in een opblaasbaar bootje waarin zich 108 passagiers bevonden, onder wie 16 vrouwen en 34 minderjarigen, vooral Eritreeërs. Ze werden door het schip Aquarius van SOS Méditerranée gered.

Volgens de passagiers overleed de vrouw aan de gevolgen van een bevalling. Haar kind was enkele dagen eerder dood ter wereld gekomen, zeggen getuigen.

De Aquarius voerde woensdag 2 andere operaties uit waarbij in totaal 279 personen werden gered. Het coördinatiecentrum van de kustwacht in Rome zei woensdag dat er de dag voordien 1.100 migranten uit de Middellandse Zee waren gered tijdens 11 operaties.

Ongeveer 114.600 migranten zijn sinds 1 januari aangekomen aan de Italiaanse kust, 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De daling kwam er in het tweede semester. In juli waren het nog 11.500 personen (tegen 23.500 in juli 2016), in oktober 5.900 (tegen 27.300 een jaar eerder). Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties is het aantal vluchtelingen via Turkije in het derde trimester weer toegenomen.